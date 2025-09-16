Avimecc Volley Modica, iniziata la terza settimana di preparazione

Modica, 16 Settembre 2025 – È iniziata ieri mattina al “PalaRizza”, la terza settimana di preparazione al campionato di serie A3 dell’Avimecc Modica.

La squadra si sta sempre più compattando e punta a ritrovare il prima possibile la forma fisica migliore per affrontare i primi test – match in programma a fine mese e che serviranno a coach Enzo Distefano e al suo staff per verificare il grado di crescita di tutto il roster e iniziare a oleare gli schemi tattici da attuare durante la stagione.

La squadra otre che in palestra e sul taraflex del “PalaRizza”, alterna sedute di aerobica al campetto di “Crisci Ranni”, oltre a sedute sulla sabbia e in piscina.

Il vice capitano Vincenzo Nastasi, alla sua settima stagione in biancoazzurro, fissa i suoi obiettivi personali e quelli della squadra che vuole alzare l’asticella ed essere tra le protagoniste principali del girone Meridionale della serie A3.

“Sono contento di continuare questo mio percorso con l’Avimecc Modica iniziato sette anni fa – spiega il libero dei “Galletti” -. Un progetto a lungo termine che ha degli obiettivi importanti che tutti insieme cercheremo di raggiungere prima possibile. Sono grado alla società – continua – anche perchè, mi ha dato la possibilità di intraprendere un percorso da allenatore e essere un punto di riferimento per i piccoli che mi hanno come punto di riferimento. Questo, mi rende orgoglioso e mi carica anche di emozioni positive oltre che di responsabilità. Per quanto riguarda il prossimo campionato – conclude Vincenzo Nastasi – a livello personale mi aspetto una stagione di alto livello, visto che mi pongo sempre obiettivi ambiziosi perchè riconfermarsi in un campionato come quello di serie A3 non è mai semplice, motivo per cui bisognerà dare sempre il massimo. A livello la squadra, invece, siamo all’inizio della terza settimana di lavoro e devo dire che siamo tutti contenti del lavoro che stiamo svolgendo e soprattutto fiduciosi di poter disputare un bel campionato. Penso che anche quest’anno la società ha fatto dei buoni innesti per puntare a in alto e fare il meglio possibile”.

