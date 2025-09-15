Tutto pronto per la Festa dell’Unità in provincia di Ragusa

Ragusa – Prenderà il via il 17 settembre la Festa dell’Unità in provincia di Ragusa che avrà la Pace come tema principale e affronterà alcune delle questioni più importanti per il territorio in sette appuntamenti fino al 28 settembre.

“La festa provinciale dell’Unità – dichiara il segretario di Federazione del Partito Democratico Angelo Curciullo – rappresenta un’occasione fondamentale per discutere e approfondire le sfide più urgenti che la nostra comunità sta affrontando. Questa manifestazione non è solo un momento di festa, ma soprattutto una piattaforma di confronto e partecipazione. I circoli del Partito Democratico di tutta la provincia hanno lavorato intensamente per mettere a punto un programma ricco di appuntamenti e mi congratulo con i segretari di circolo che hanno collaborato attivamente nell’interpretare le istanze del territorio traducendole nei temi da affrontare. Siamo convinti che solo attraverso il dialogo e l’ascolto possiamo costruire risposte concrete per i cittadini”.

Il programma prevede dibattiti, spettacoli e momenti di intrattenimento che toccheranno argomenti di grande rilevanza.

Si comincerà, come detto, mercoledì 17, a Comiso, a partire dalle ore 20 nel cortile della Fondazione Bufalino e in piazza delle Erbe con un focus su “Comiso Città della Pace”. Seguirà un intrattenimento musicale; giovedì 18, dalle 20, alla Villa Comunale di Vittoria, incontro dibattito su “Sicurezza: città, campagne e comunità”. A seguire uno spettacolo musicale; Venerdì 19 settembre, dalle ore 18, alla Villa Comunale di Chiaramonte Gulfi, incontro dibattito sul tema “L’impegno del PD per il buon governo delle città”, poi cena sociale e intrattenimento musicale; sabato 20, a Scicli presso l’anfiteatro di via 7 Fratelli Cervi, alle 19 incontro dibattito su “Il diritto alla Salute, un diritto universale”, poi apertura di stand gastronomici e musica dal vivo e dj set; domenica 21, nell’atrio di Palazzo San Domenico a Modica, dalle 18.30, iniziativa sul tema “Gaza – Fermiamo la strage degli innocenti”, con una fiaccolata e il collegamento con il parlamentare PD Arturo Scotto e l’europarlamentare PD Annalisa Corrado a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. A seguire, esibizioni di artisti e testimonianze di impegno civile; in piazza Rimembranza a Monterosso Almo, venerdì 26, dalle 20, incontro dibattito sul tema “Aree interne – Tra spopolamento e povertà”, con a seguire uno spettacolo musicale. Domenica 28 settembre, ultimo appuntamento della Festa provinciale dell’Unità, in piazza San Giovanni a Ragusa, a partire dalle 19, con un incontro sul tema “Salario minimo come strumento di dignità e giustizia sociale”. A seguire uno spettacolo musicale.

“Come sempre – conclude Curciullo – gli appuntamenti per la Festa dell’Unità saranno occasione per i cittadini di incontrare i rappresentanti del Partito Democratico, esprimere le proprie idee e confrontarsi con la classe dirigente e gli amministratori presenti”.

