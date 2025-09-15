  • 15 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Settembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Erogazione acqua nella fascia costiera, alcune interruzioni

Domani, 16 settembre, sarà interrotta l'erogazione dell'acqua proveniente dal serbatoio Currumeli
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Il Comune di Scicli comunica che, in ragione di un intervento programmato, in data 16 settembre 2025 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli che alimenta il territorio compreso tra contrada barone a Donnalucata e contrada Punta Corvo, compresa la frazione di Cava d’Aliga.

Tuttavia l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo sarà garantita per il 90% dal serbatoio Bruffalori sito in Sampieri.

Si comunica inoltre che, al fine di eseguire una serie di verifiche e/o interventi programmati, l’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli di Donnalucata sarà chiusa per tre settimane nei giorni di lunedì notte e giovedì notte.

Sarà comunque garantita l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo grazie all’attingimento per il 90% dal serbatoio Bruffalori di Sampieri.

576813
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube