Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cronaca | Modica | News in primo piano | Ragusa

Ticket sanitario, l’Unione Nazionale Consumatori diffida l’ASP di Ragusa: “Basta sovrapprezzo sui pagamenti digitali”

MODICA, 14 Settembre 2025 –  L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica ha formalmente diffidato l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa per l’applicazione di un sovrapprezzo sui pagamenti digitali del ticket sanitario. Secondo l’associazione, tale prassi, che rende più costoso pagare con bancomat, carte di credito o online rispetto al contante, è “illegittima e ingiustificata”.

La segnalazione, inviata anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), solleva una presunta violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017. L’avvocato Antonino Di Giacomo, corresponsabile della sede locale dell’UNC, ha spiegato che “il ticket della prestazione deve avere lo stesso importo indipendentemente dal mezzo di pagamento, senza discriminazioni”.

Nella sua diffida, l’UNC sottolinea come l’ASP di Ragusa, con questo comportamento, penalizzi ingiustamente i cittadini che scelgono modalità di pagamento tracciabili e sicure, in contrasto con i principi di buona amministrazione e gli incentivi alla digitalizzazione. I costi di commissione, se esistenti, dovrebbero essere a carico dell’azienda e non dell’utente, come invece avverrebbe.

L’associazione ha chiesto all’ASP di “cessare immediatamente l’applicazione di qualsiasi sovrapprezzo” e di “garantire che l’importo del ticket sia uniforme e identico per tutte le modalità di pagamento”. Viene inoltre richiesto l’attivazione di un rimborso per gli importi indebitamente percepiti. La diffida dà all’ASP quindici giorni di tempo per adeguarsi.

L’UNC ha anche lanciato un appello ai cittadini affinché contestino formalmente l’onere aggiuntivo al momento del pagamento e ha sollecitato i rappresentanti politici della provincia di Ragusa a intervenire per porre fine a questa “inaccettabile disparità di trattamento”.

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

