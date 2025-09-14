Ritrovamento pericoloso a Scoglitti: Sub recuperano una granata in mare

Scoglitti (Vittoria), 14 Settembre 2025 – Grande spavento sulla spiaggia di Costa Fenicia a Scoglitti, dove alcuni sub hanno fatto un ritrovamento inaspettato e molto pericoloso. Durante un’immersione, hanno individuato un oggetto che, a un primo sguardo, sembrava essere un semplice pezzo di metallo. Lo hanno recuperato e, una volta riemersi, lo hanno portato a riva per esaminarlo meglio.

È stato solo a quel punto che i sub hanno realizzato la natura dell’oggetto: si trattava di una vecchia granata.

Compreso il potenziale rischio, hanno subito avvisato i Carabinieri. I militari, arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e hanno immediatamente contattato gli artificieri dell’Esercito. L’ordigno è stato quindi disinnescato in sicurezza, scongiurando ogni pericolo.

L’episodio, come riferisce il giornalista Gianni Di Gennaro, si è concluso senza conseguenze, ma serve da monito sulla pericolosità di certi ritrovamenti in mare, che possono celare insidie insospettabili.

