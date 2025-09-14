Iblea Acque: lunedì si decide il nuovo amministratore, il sindaco di Acate spinge per meritocrazia e competenza

RAGUSA, 14 Settembre 2025 – Si avvicina il momento cruciale per il futuro di Iblea Acque. Lunedì 15 settembre, i sindaci della provincia di Ragusa si riuniranno per eleggere il nuovo amministratore unico. Un appuntamento che il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha preparato con la massima serietà, dedicando l’intera mattinata di sabato allo studio dei curricula e delle domande di partecipazione dei candidati.

Il sindaco ha ribadito una visione chiara e forte che lo guida in questa scelta: in un panorama politico spesso segnato dalla mediocrità e da logiche clientelari, è fondamentale che a prevalere siano il merito e la competenza.

“Mi batto perché merito e competenza debbano essere i punti cardinali di ogni scelta,” dichiara Fidone, sottolineando come l’essere “amico, figlio o nipote di…” non debba più essere una scorciatoia per raggiungere posizioni di rilievo. Questo principio, ha aggiunto, è ancora più valido per una società come Iblea Acque, che gestisce un bene primario come l’acqua e che si trova ad affrontare “enormi criticità”.

L’auspicio è che al vertice di Iblea Acque venga nominato un manager di comprovata capacità, la persona migliore tra tutti i candidati, capace di affrontare le sfide e di gestire in modo efficiente una risorsa vitale per l’intera comunità.