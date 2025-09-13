Discarica abusiva sulla strada consortile Zimmardo Bellamagna a Modica. Riceviamo

Spett.le Redazione di RTM,

Vi scrivo per segnalare una situazione di degrado che merita l’attenzione di tutti i cittadini, un problema atavico di inciviltà e disprezzo per l’ambiente che non possiamo più ignorare. Non importa chi sono o da dove provengo: ciò che conta è il fatto che una strada del nostro territorio si sia trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Nel pomeriggio di venerdì 12 settembre 2025, ho percorso a piedi i primi 500 metri della strada consortile Zimmardo Bellamagna, che si snoda dalla strada provinciale 45 (quella che collega Beneventano a Pozzallo). Quello che ho visto mi ha profondamente indignato. Sul lato destro, scendendo, ho trovato una quantità impressionante di rifiuti di ogni genere: carcasse di frigoriferi, un infisso con vetri rotti, due water, sacchi pieni di vecchie scarpe e indumenti, ramaglie, bottiglie di vetro e molto altro ancora. L’elenco è talmente lungo da non valere la pena di essere riportato per intero.

Ciò che colpisce maggiormente è la cura con cui alcuni di questi rifiuti sono stati nascosti tra i cespugli e gli anfratti. Si ha la sensazione che chi ha compiuto questo gesto si sia preso il tempo necessario per celare la propria inciviltà, senza preoccuparsi del rischio di essere scoperto.

È evidente che questa situazione non è nuova. Sebbene alla guida si noti solo parzialmente il degrado, un’ispezione più attenta rivela una condizione di abbandono prolungata. Ho cercato di capirne le cause e, da alcune voci, ho appreso due possibili spiegazioni:

1. La prima riguarda i cittadini dei paesi vicini. Secondo quanto già reso noto tempo fa dal Sindaco di Pozzallo, il centro di raccolta per i rifiuti speciali in quella città non è accessibile al pubblico per mancanza di agibilità. Nonostante il servizio di ritiro porta a porta, i tempi d’attesa tra la prenotazione e il ritiro sono talmente lunghi che alcuni preferirebbero smaltire “a Modica”, anche se non è chiaro dove.

2. La seconda ipotesi suggerisce che i responsabili possano essere persone che non hanno una posizione TARI (Tassa sui rifiuti) in nessun comune e che, di conseguenza, non possono conferire i rifiuti nei centri di raccolta o prenotare il ritiro.

Non ho intenzione di accusare nessuno in particolare, ma la situazione è un chiaro segno di profonda maleducazione e disinteresse per il bene comune. È un atto che non solo deturpa il paesaggio, ma crea anche le condizioni per una discarica abusiva, con tutti i rischi ambientali e sanitari che ne derivano.

Spero che la pubblicazione di questa lettera possa sensibilizzare le autorità competenti e l’intera cittadinanza a intervenire per bonificare l’area e per prevenire futuri episodi di questo tipo.

Ringraziandovi per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Giuseppe Iemmolo

Salva