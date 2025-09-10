Minardo(Forza Italia). Nuove adesioni a Ragusa arricchiscono nostro progetto politico

Ragusa – “Benvenuti nella famiglia azzurra a Fabrizio Ilardo, Giovanni Giuffrida, Simone Digrandi, Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schinina. La scelta di aderire a Forza Italia, dopo quella del Sindaco Peppe Cassì, arricchisce il nostro progetto politico e rafforza la presenza del partito a Ragusa, confermando Forza Italia come punto di riferimento per i moderati e per chi coniuga valori e concretezza nell’azione amministrativa” così Nino Minardo, deputato ibleo di Forza Italia e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, commentando le nuove adesioni di amministratori locali agli azzurri.

