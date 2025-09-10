Omicidio del pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, disposta l’autopsia

SCICLI, 10 Settembre 2025 – Si terrà venerdì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Giuseppe Raimondo, il pastore di 45 anni, sposato e padre di tre figli, che è stato ferito mortalmente in contrada Fondo Oliva, a Scicli. L’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria di Ragusa, sarà eseguito presso l’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo e rappresenta un passaggio cruciale per fare luce sul drammatico evento.

La decisione fa seguito alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Modica e dai militari della Tenenza di Scicli. L’allarme era scattato lo scorso 22 agosto, quando il pastore fu trovato gravemente ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica e, successivamente, al “Giovanni Paolo II” di Ragusa per un intervento chirurgico complesso, le sue condizioni si sono purtroppo aggravate, portandolo al decesso prima che l’operazione potesse essere eseguita.

Secondo i primi accertamenti, la morte di Raimondo sarebbe stata causata da un devastante colpo d’arma da fuoco all’addome. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per definire un quadro investigativo che, al momento, appare sempre più intricato e in continua evoluzione. L’autopsia si spera possa fornire dettagli determinanti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.

