Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, le sirene del 118 hanno dato l’estremo saluto a Roberta Occhipinti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 Agosto 2025 – Un’intera comunità si è stretta oggi pomeriggio a Modica per dare l’ultimo saluto a Roberta Occhipinti, l’autista soccorritrice tragicamente scomparsa in seguito a un incidente stradale mercoledì scorso.
I funerali si sono svolti nella Basilica  Madonna delle Grazie, gremita di colleghi, amici e cittadini. La bara, scortata dai mezzi di soccorso, è stata accolta da un silenzio carico di dolore e da un lungo e commosso applauso. Al termine della cerimonia, l’ultimo omaggio: le sirene delle ambulanze hanno suonato a lungo, un saluto assordante e toccante che ha squarciato il dolore del momento.
Roberta non era solo una professionista, era un punto di riferimento, un volto amico per molti, un angelo custode per chi ha avuto bisogno di lei. I suoi colleghi, con il cuore spezzato, hanno voluto ricordarla non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua umanità e il suo sorriso. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

 

