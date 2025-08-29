  • 29 Agosto 2025 -
Politica | Scicli | Slider

Scicli. Si è dimesso l’assessore Gianni Falla

Per sopraggiunti impegni professionali
Tempo di lettura: 2 minuti

L’assessore Gianni Falla si è dimesso oggi dall’incarico che il sindaco di Scicli Mario Marino gli aveva affidato tre anni fa all’inizio del mandato.

Le dimissioni irrevocabili sono state protocollate per sopraggiunti impegni professionali e turni di lavoro che non consentono a Falla di garantire la necessaria presenza nell’esperienza amministrativa.

Gianni Falla ha avuto parole di stima e riconoscenza per il Sindaco, i colleghi della giunta, la presidente del consiglio, i consiglieri e il capo settore benessere di comunità dicendosi onorato per l’esperienza compiuta in questi anni.




