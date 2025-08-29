Monterosso Almo. Il 31 agosto torna la storica Sagra del Pane

Monterosso Almo – Domenica prossima 31 agosto, con inizio alle 17,30 il suggestivo borgo degli Iblei si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di tradizioni, musica e sapori autentici con il ritorno della Sagra del Pane, giunta alla sua XXVI edizione , appuntamento ormai immancabile per residenti, turisti e visitatori.

Tra i vicoli in pietra e le splendide piazze che caratterizzano uno dei borghi più belli di Sicilia, la comunità monterossana festeggia ogni anno l’alimento simbolo della cultura contadina: il pane condito casereccio. Preparato con ingredienti semplici e genuini – olio extravergine, origano, caciocavallo e capuliato (pomodoro secco) – il pane di Monterosso Almo è il protagonista assoluto della serata, proposto negli stand gastronomici allestiti per l’occasione con in Piazza San Giovanni.

Ma la Sagra non è solo gusto: a rendere speciale l’evento è anche il ricco programma musicale. Sul palco saliranno The Sicilian Tenors, protagonisti de La Notte del Bel Canto, e a seguire intratterranno il pubblico il DJ Set di Damiano La Terra e la voce di Faby.

L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco con il supporto dell’Amministrazione locale unirà sicuramente spettacolo e convivialita’.

