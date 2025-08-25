  • 25 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 25 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Omicidio a Cava d’Aliga: resta in carcere il 30enne tunisino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Cava d’Aliga (Sciclli) – Si fa sempre più chiara la dinamica dell’omicidio avvenuto la scorsa settimana a Cava d’Aliga, nel litorale sciclitano, che ha portato alla morte di Fadhel Ferjani, 36 anni, di nazionalità tunisina. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal sostituto procuratore Santo Fornasier, che ha coordinato l’intera indagine.

I carabinieri della Compagnia di Modica sono riusciti a chiudere il caso in meno di dodici ore. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto di un altro cittadino tunisino, un 30enne, ritenuto l’autore dell’omicidio. Secondo la ricostruzione, l’aggressione è avvenuta con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri, che ha raggiunto il polmone sinistro della vittima.

Il 36enne è stato trovato in una pozza di sangue, pur essendo riuscito a trascinarsi fino alla veranda di casa per chiedere aiuto prima di morire. La magistratura ha disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito presso l’obitorio dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica per chiarire la dinamica esatta del decesso.

Nonostante la rapida svolta nelle indagini, il movente dell’omicidio rimane ancora sconosciuto. L’aggressore, che è privo di un regolare permesso di soggiorno, ha colpito con violenza il connazionale lasciandolo sul pavimento.

Fadhel Ferjani, a differenza del suo aggressore, viveva in Italia da cinque anni ed era perfettamente in regola. Aveva avviato una piccola azienda agricola e lavorava instancabilmente, considerando la Sicilia una seconda patria.

I carabinieri hanno ritrovato l’arma del delitto, il coltello, a circa trecento metri dalla scena del crimine, nascosto tra le sterpaglie. L’arresto del 30enne, avvenuto dopo un lungo interrogatorio, è stato convalidato dal GIP in seguito alla richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura, che ha ritenuto l’omicidio aggravato da futili motivi.

575083
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube