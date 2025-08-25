Acate, Rossella Iacono è il nuovo assessore

Acate, 25 Agosto 2025 – La Giunta comunale di Acate ha completato il suo assetto con la nomina di un nuovo assessore. Si tratta di Rossella Iacono, psicologa clinica, che assume le deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alla Transizione Digitale.

Stimata e conosciuta non solo ad Acate, Iacono si unisce alla squadra del sindaco Gianfranco Fidone. “Rossella ha sposato la sfida di Acate Punto a Capo sin dalla sua nascita,” ha dichiarato il sindaco, “e oggi entra in squadra con tutte le carte in regola per reggere il peso di settori fondamentali per la vita della nostra città”.

