  • 23 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 23 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Giallo a Scicli: uomo ferito da un colpo di pistola, è grave

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 23 Agosto 2025  – È un giallo il grave episodio di sangue avvenuto la scorsa notte nelle campagne di Scicli. Un uomo, G.R., di 40 anni, è stato ferito da un’arma da fuoco ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Il proiettile ha attraversato il corpo della vittima, provocando un foro di entrata e uno di uscita, ma le sue condizioni restano gravi e il quadro clinico è in continua evoluzione.

L’unica certezza, in questa vicenda, è l’accaduto; per il resto, i contorni del fatto restano ancora da definire. Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Modica, sono a tutto campo e si concentrano su diversi aspetti chiave per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.

Il primo e fondamentale quesito riguarda il luogo esatto del ferimento. Il fatto è avvenuto in Contrada Fondo Oliva, una vasta area dell’entroterra sciclitano caratterizzata da una fitta vegetazione e terreni alberati. Si tratta di una zona solitaria e con poche abitazioni, un dettaglio che rende più complesse le indagini.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente del ferimento. Le ipotesi al vaglio sono molteplici: un regolamento di conti, un’intimidazione o un episodio maturato in contesti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, a estorsioni o a contrasti personali. Non è chiaro, inoltre, quante persone fossero presenti al momento dell’agguato: solo la vittima e l’aggressore, o c’erano altri individui?

Questo grave episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza del territorio. Il fatto che a Scicli si sia tornati a sparare, e in modo così serio, preoccupa la comunità locale e conferma che i carabinieri sono impegnati a 360 gradi per accertare i fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.

574961
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube