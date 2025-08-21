Quali giochi partecipano più spesso alle offerte bonus – Opinione degli esperti Spinbara casino

Praticamente tutti i casinò online offrono ai giocatori le più svariate offerte bonus. Fin dall’inizio, i nuovi giocatori possono ricevere un bonus di benvenuto, grazie al quale l’inizio del gioco sarà più proficuo. Oltre a questo, secondo gli esperti di Spinbara, agli utenti vengono offerti giri gratuiti, cashback, bonus con o senza deposito, codici promozionali e molte altre promozioni. Tuttavia, capita che solo alcuni giochi siano previsti per l’utilizzo dei bonus, mentre altri no. I giocatori si chiedono quindi a cosa ciò sia dovuto. È proprio di questo che parleremo in questo articolo.

Il ruolo dei fornitori e la popolarità dei titoli

I giochi presenti sui siti dei casinò non sono creati da questi ultimi, ma forniti da fornitori come Endorphina, Pragmatic Ply, Microgaming, Play’n GO e molti altri. Le offerte bonus sono create attorno ai contenuti degli sviluppatori. E i giochi più richiesti e più preziosi per i casinò. La popolarità dei titoli dipende da aspetti quali:

Popolarità del gioco tra gli utenti.

Meccanica intuitiva.

Maggiore coinvolgimento nel processo di gioco.

Compatibilità con giri gratuiti e fondi bonus.

Condizioni del contratto tra il casinò e il fornitore.

Pertanto, secondo gli esperti di Spinbara casino, ci sono giochi che sono al top delle offerte bonus per un lungo periodo di tempo. Per questo motivo saranno previsti per le offerte bonus e le promozioni.

Giochi più usati nei giri gratis

I giri gratis sono giri gratuiti per le slot machine. Ecco i giochi più popolari dove puoi usarli:

Book of Dead di Play’n GO.

Legacy of Dead di Play’n GO.

Gates of Olympus di Pragmatic Play.

Starburst di NetEnt.

Big Bass Bonanza di Pragmatic Play.

Sweet Bonanza di Pragmatic Play.

Queste slot machine, secondo gli esperti di Spinbara casino, godono di uno status elevato grazie al gameplay ben congegnato, all’alto RTP e alle eccellenti prestazioni quando vengono utilizzate su diversi dispositivi.

Perché alcuni giochi sono esclusi dal wager

Ma ci sono giochi che i casinò escludono completamente dall’utilizzo dei bonus. Questo perché in essi il giocatore può vincere facilmente e spesso, oppure le vincite sono troppo alte. Ad esempio, i giochi con un RTP del 98% e superiore sono raramente presenti nei pacchetti bonus.

Inoltre, le slot con jackpot non sono praticamente previste per il gioco, poiché in questo caso le perdite del casinò potrebbero essere piuttosto elevate. Altri giochi rari per i bonus sono i crash game e i giochi live. In questo modo, secondo gli esperti di Spinbara casino, il casinò cerca di mantenere un equilibrio tra gli investimenti dei giocatori e le proprie perdite.

Dove trovare l’elenco dei giochi inclusi

Se desideri sapere quali giochi sono previsti per scommettere il bonus ricevuto, hai diverse opzioni:

I termini e le condizioni dell’offerta bonus sul sito web del casinò.

Il tuo account personale nella sezione “Bonus e promozioni”.

Il servizio di assistenza clienti.

Pertanto, prima di ricevere e utilizzare il bonus, informati su quali giochi è consentito utilizzarlo, in modo da non avere problemi con il prelievo dei fondi in seguito. È inoltre importante seguire le regole del gioco responsabile, in modo da ridurre tutti i rischi.

