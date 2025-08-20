Modica. Lasciata in barella per quattro giorni al pronto soccorso

Modica – Ancora una lunga attesa al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Una donna anziana, affetta da gravi patologie (infezione alle vie urinarie, pacemaker, diabete e insufficienza respiratoria), è rimasta 49 ore su una barella in attesa di un posto letto nel reparto di Malattie infettive. Secondo quanto ricostruito, un letto sarebbe stato disponibile già dal giorno prima, ma un ricovero giudicato non appropriato ne avrebbe impedito l’accesso, costringendo la paziente a restare in astanteria fino a lunedì pomeriggio, quando finalmente è stata trasferita. Il caso porta nuovamente alla luce le criticità strutturali del pronto soccorso modicano: corridoi congestionati, tempi di attesa fuori norma e ricoveri che spesso sottraggono risorse a chi ne ha reale necessità. Una situazione che persiste nonostante la dedizione e la professionalità degli operatori sanitari, messi quotidianamente a dura prova da un sistema che fatica a reggere. Il direttore generale dell’Asp, Pino Drago, annuncia provvedimenti: «Il pronto soccorso è il primo presidio sanitario, certi ritardi sono inaccettabili. Ho chiesto una relazione dettagliata al responsabile: un ricovero inappropriato toglie spazio e cure a chi ne ha davvero bisogno». Un episodio che riaccende il dibattito sulla tenuta del sistema sanitario locale, con pazienti e cittadini costretti a subire sulla propria pelle i disagi di una macchina organizzativa che sembra inceppata.

