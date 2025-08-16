Pozzallo. Allarme sulla spiaggia di Pietre Nere: Bottiglie di vetro rotte interrate nella sabbia

POZZALLO, 16 agosto 2025 – Un grave e pericoloso allarme sta circolando tra i bagnanti e i residenti di Pozzallo. Sulla spiaggia di Pietre Nere, sono state rinvenute diverse bottiglie di vetro, solitamente usate per la birra, spezzate e interrate sotto la sabbia. L’inquietante dettaglio è che i cocci, con la parte frastagliata rivolta verso l’alto, sembrano essere stati posizionati con la chiara e vile intenzione di ferire chiunque vi calpesti sopra.

Non si tratta di un semplice atto di inciviltà. Le modalità del ritrovamento suggeriscono un’azione premeditata e intenzionalmente volta a causare danni. Questo gesto criminale potrebbe provocare lesioni gravissime: oltre a semplici tagli, i cocci di vetro potrebbero recidere nervi, tendini o persino vasi sanguigni importanti, con il rischio di invalidità permanenti o, nei casi più estremi, persino la morte.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione quando si passeggia o si sosta sulla spiaggia. È fondamentale camminare con cautela e, se possibile, indossare delle calzature. L’appello a tutti è di condividere il più possibile questo messaggio per informare e mettere in guardia amici e familiari, così da prevenire spiacevoli incidenti.

Le autorità competenti sono state allertate per verificare la situazione e bonificare l’area, garantendo la sicurezza di una delle spiagge più amate del litorale.

