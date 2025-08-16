  • 16 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Allarme sulla spiaggia di Pietre Nere: Bottiglie di vetro rotte interrate nella sabbia

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 16 agosto 2025 – Un grave e pericoloso allarme sta circolando tra i bagnanti e i residenti di Pozzallo. Sulla spiaggia di Pietre Nere, sono state rinvenute diverse bottiglie di vetro, solitamente usate per la birra, spezzate e interrate sotto la sabbia. L’inquietante dettaglio è che i cocci, con la parte frastagliata rivolta verso l’alto, sembrano essere stati posizionati con la chiara e vile intenzione di ferire chiunque vi calpesti sopra.
Non si tratta di un semplice atto di inciviltà. Le modalità del ritrovamento suggeriscono un’azione premeditata e intenzionalmente volta a causare danni. Questo gesto criminale potrebbe provocare lesioni gravissime: oltre a semplici tagli, i cocci di vetro potrebbero recidere nervi, tendini o persino vasi sanguigni importanti, con il rischio di invalidità permanenti o, nei casi più estremi, persino la morte.
Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione quando si passeggia o si sosta sulla spiaggia. È fondamentale camminare con cautela e, se possibile, indossare delle calzature. L’appello a tutti è di condividere il più possibile questo messaggio per informare e mettere in guardia amici e familiari, così da prevenire spiacevoli incidenti.
Le autorità competenti sono state allertate per verificare la situazione e bonificare l’area, garantendo la sicurezza di una delle spiagge più amate del litorale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

