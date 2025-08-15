  • 15 Agosto 2025 -
Attualità | giarratana

Giarratana festeggia la regina bianca: successo per la 45ª Sagra della Cipolla

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana – La cittadina Iblea si è vestita a festa dal 12 al 14 agosto per celebrare la sua eccellenza agricola più conosciuta: la cipolla bianca. La 45ª edizione della Sagra della Cipolla ha registrato un successo straordinario, attirando migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia.
Per tre giorni le strade del borgo ibleo sono state animate da stand gastronomici, degustazioni di piatti tipici a base di cipolla, spettacoli e intrattenimenti per grandi e piccoli. Il profumo intenso e dolce della cipolla di Giarratana ha avvolto le piazze e le vie principali diventando il filo conduttore di un evento che unisce tradizione e gusto.
Uno dei momenti più attesi è stata la premiazione della “cipolla più pesante”, che ogni anno incorona i produttori più abili e fortunati.
Sul podio di quest’anno:
• 1° posto: Fagone – 2,155 kg
• 2° posto: Agrilia – 1,992 kg
• 3° posto: La Collina degli Iblei – 1,885 kg

Il sindaco e gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando come la Sagra rappresenti non solo un’occasione di promozione del territorio e dei suoi prodotti, ma anche un momento di orgoglio identitario per l’intera comunità. La cipolla di Giarratana, dal sapore dolce e dalla polpa carnosa, è da sempre il simbolo di questo piccolo centro ragusano. Nella foto il momento della premiazione della cipolla più pesante del 2025.

© Riproduzione riservata

