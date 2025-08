I Consiglieri di DC e Siamo Modica su Tribunale e urgenze cittadine: L’amministrazione “non ammette l’emendamento, ma non facciamo mancare l’appoggio”

MODICA, 06 agosto 2025 -I consiglieri comunali dei gruppi DC e Siamo Modica sono intervenuti in maniera congiunta per commentare l’esito della seduta del consiglio comunale del 5 agosto. Le critiche si concentrano in particolare sulla decisione della Segretaria Generale del Comune di non ammettere un loro emendamento alla mozione sul Tribunale di Modica, ma anche su altre urgenze e delibere.

I consiglieri, tra i quali figurano Elena Frasca, Alessio Ruffino, Paolo Nigro, Rita Floridia, Giovanni Alecci, Massimo Caruso e Daniele Scapellato, hanno ribadito il loro voto favorevole al progetto del Tribunale di Modica – Val di Noto. Hanno tuttavia espresso il proprio disaccordo per la mancata ammissione del loro emendamento alla mozione, con il quale intendevano impegnare il Sindaco e la Giunta a non destinare i locali dell’ex tribunale ad altri usi finché l’iter del Disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie non sarà concluso.

I consiglieri si sono detti “fortemente critici sulla discrezionalità della Segretaria generale” e hanno dichiarato di non comprendere quale sarebbe stato il problema che avrebbe “stravolto la mozione”. Nonostante tutto, hanno confermato il loro appoggio alla mozione originale, proposta dal consigliere del PD su sollecitazione di Sinistra Italiana. I consiglieri hanno poi sottolineato il supporto già ottenuto a livello regionale, anche grazie all’On. Abbate e al Presidente della Regione Siciliana, auspicando che lo stesso avvenga a livello nazionale.

Un’altra forte critica è stata sollevata per la mancata discussione di una mozione presentata per affrontare l’emergenza degli incendi del 22 luglio. Secondo i consiglieri, la mozione, pur essendo stata presentata il giorno dopo la convocazione del consiglio, avrebbe dovuto essere inserita nell’ordine del giorno per la sua urgenza. La consigliera Elena Frasca ha espresso il proprio rammarico, pur riconoscendo l’applicazione del regolamento da parte della Presidente del consiglio comunale. A suo avviso, tuttavia, una deroga sarebbe stata giustificata dalla “particolare emergenza sociale”.

Nel frattempo, a Palermo, il parlamentare regionale On. Ignazio Abbate ha istituito un fondo di solidarietà per le calamità naturali, dimostrando la tempestività d’azione auspicata anche a livello locale.

I consiglieri hanno invece approvato all’unanimità la variazione di bilancio d’urgenza di 75.331,82 euro, destinata in parte all’acquisto di un nuovo “bagno autopulente” e in parte a un progetto di formazione turistica.

Il consigliere Paolo Nigro ha, però, sollevato alcune perplessità. Ha chiesto chiarimenti sull’allocazione del nuovo bagno e sulla manutenzione di quello già esistente a Modica Alta, lamentandone il malfunzionamento periodico. L’Assessore Tino Antoci ha risposto che il nuovo bagno dovrebbe essere posizionato in Viale Medaglie d’Oro, vicino al parcheggio multipiano. Cogliendo l’occasione, Nigro ha sollecitato l’amministrazione a fare chiarezza sul futuro del parcheggio stesso, che a suo dire “è rimasto non totalmente fruibile nei termini e negli obblighi previsti nel contratto”.

