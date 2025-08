Vittoria. Sicurezza in spiaggia: stop a falò, alcol e bivacchi

Vittoria, 05 Agosto 2025 – Il Sindaco di Vittoria, per garantire la sicurezza pubblica, tutelare l’ambiente e il decoro urbano, ha firmato un’ordinanza che vieta, dal 9 al 18 agosto 2025, una serie di comportamenti negativi sulle spiagge, in particolare in occasione delle notti di San Lorenzo e Ferragosto.

Nel dettaglio, sono vietati:

• L’accensione di falò e l’introduzione di legna, carbone o altri materiali idonei a fare fuoco;

• Il trasporto e consumo di alcolici (tranne nei locali autorizzati);

• L’allestimento di tende, gazebo, bivacchi o accampamenti;

• L’uso di fuochi d’artificio non autorizzati;

• L’uso di amplificatori e musica ad alto volume che possa disturbare la quiete pubblica.

L’ordinanza si applica su tutte le spiagge e le aree demaniali marittime del territorio di Vittoria.

Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre a eventuali provvedimenti penali nei casi previsti dalla legge.

L’amministrazione invita cittadini e turisti al rispetto delle regole, per vivere insieme un Ferragosto sicuro e civile. Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le forze dell’ordine per il rafforzamento dei controlli.

Salva