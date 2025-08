Buona la prima all’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo

Pozzallo, 05 Agosto 2025 – Buona la prima”…si direbbe nel mondo dello spettacolo. E in effetti la prima dell’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo ha garantito un vero e proprio spettacolo. Con un primo concorso organizzato da venerdì 1 a domenica 3 agosto a Pozzallo, la famiglia Guastella ha dato il via alle manifestazioni che contano nei rinnovati e funzionali impianti in provincia di Ragusa. Si è trattato più di un’edizione zero, utile a rodare la macchina organizzativa, perché sembra che l’inaugurazione vera e propria degli impianti sia in programma al termine dell’estate.

Quello della scorsa settimana è stato uno spettacolo in piena regola. E non poteva che essere così, considerato che la famiglia Guastella ha chiamato in qualità di show director Gianluca Quondam Gregorio, catanese di nascita, ormai trasferitosi in Umbria e grande esperto di organizzazione di concorsi, a tal punto da ricoprire ruoli di vertice nell’organizzazione di Piazza di Siena o Verona.

A complimentarsi per l’ottimo lavoro fatto è stato anche il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e Vicepresidente del CONI, Marco Di Paola, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza prendendo parte alla manifestazione nella giornata di sabato. Con lui naturalmente il Vicepresidente federale, Ettore Artioli e il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Flavio Sinagra.

“Voglio rivolgere i complimenti alla famiglia Guastella – ha dichiarato Marco Di Paola – per aver raccolto la sfida ed averla vinta. La rinascita di un centro ippico è sempre una vittoria anche per la nostra Federazione. L’impianto di Pozzallo, nel caso specifico, con un comitato organizzatore efficiente garantirà per il futuro un’opportunità funzionale e di qualità a disposizione del nostro fantastico sport in Sicilia”.

“La Sicilia – ha detto Flavio Sinagra – ha tenuto a battesimo nell’ultimo anno la nascita e la crescita di nuovi comitati organizzatori in grado di ospitare eventi di primissimo ordine. Equistile è uno di questi. Per la nostra regione e per la crescita del nostro sport è un segnale incoraggiante. Potere contare sull’esperienza e sull’affidabilità di impianti come quello di Pozzallo è per noi un grande motivo di orgoglio”.

Dal punto di vista sportivo il Gran Premio Goldspan, una prova mista speciale (h. 145), ha visto la vittoria del catanese Umberto Sambataro. In sella al suo fidatissimo Zenzero, il cavaliere del C.I. Valverde è stato l’unico a riuscire a chiudere la gara senza errori con il tempo di 46”97 al barrage. La piazza d’onore è andata al catanese Mariovalerio Pulvirenti su Napulè (4/4; 47”88), mentre il terzo posto al messinese Rosario Briguglio su Lena (8/4; 43”18). ‎<Questo messaggio è stato modificato>

