Ragusa. Metroferrovia, intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e opere di connessione al tessuto urbano

Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, a cura del Settore XI Appalti Contratti Patrimonio, è stato pubblicato il bando per la procedura aperta per i lavori di “Riqualificazione della periferia storica di Ragusa: Ripristino accessibilità e connessione con la città moderna attraverso la ferrovia urbana Metroferrovia-Fermata Carmine intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e opere di connessione al tessuto urbano” – Stralcio A. L’amministrazione ha deciso di affidare l’appalto con una determina a contrarre del 03/06/2025.

Il progetto è finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). L’importo a base di gara è di € 736.150,99. L’appalto ha una durata prevista di 365 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La gara si svolgerà interamente su piattaforma telematica e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 14:00 del 18 agosto 2025.

Per ulteriori informazioni e tutti i dettagli della gara è possibile consultare il link:

https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/gare/dettaglio.php?codice=1455

