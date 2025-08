Nasce a Modica il gruppo consiliare di Forza Italia

Modica, 1 agosto 2025 – Forza Italia riappare ufficialmente sulla scena politica modicana e lo fa partendo dal Consiglio comunale.

Passano a Forza Italia sei consiglieri comunali e un assessore. Nei giorni scorsi era stata la sindaca Maria Monisteri, ad ufficializzare la sua adesione al partito.

Il nuovo gruppo consiliare di Forza Italia a Modica sarà composto da cinque membri: la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, Daniela Spadaro, Leandro Giurdanella (proveniente da una lista civica di centrodestra), Fabio Borrometi e Corrado Roccasalvo.

Inoltre, il partito sarà rappresentato in giunta dall’assessore Piero Armenia, che ha aderito anch’egli a Forza Italia. Questa mossa rafforza la maggioranza che sostiene la sindaca Monisteri e segna un importante riassetto politico nel panorama locale.

“Sono molto soddisfatto per questo importante risultato politico — ha dichiarato Nino Minardo — che dimostra come Forza Italia sappia attrarre figure credibili, radicate e capaci. Il ritorno del nostro partito nel consiglio comunale di Modica con una squadra così autorevole è un segnale forte. E non è escluso — ha aggiunto — che questo modello possa replicarsi presto anche in altri comuni del territorio”.

