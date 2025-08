Modica. Mariacristina Minardo aderisce a Forza Italia: “Una scelta spontanea e coerente”

Modica, 01 Agosto 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, ha annunciato ufficialmente la sua adesione a Forza Italia, definendo la scelta come una “fase evolutiva di un percorso storico-familiare”. La dichiarazione segna un nuovo capitolo nel suo impegno politico e culminerà con la formazione di un gruppo consiliare dedicato al partito.

“Definirei spontanea, quasi naturale la mia adesione a Forza Italia,” ha dichiarato Minardo, sottolineando come questa decisione sia radicata nella sua storia personale e familiare. “È un passaggio coerente con i valori etici e sociali su cui si ispira la mia persona, in linea con gli ideali per cui nasce Forza Italia.”

La scelta è stata maturata in stretta collaborazione con l’Onorevole Nino Minardo, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno sul territorio. “È una scelta ponderata e consapevole, condivisa in perfetta sinergia con l’On. Nino Minardo, in una prospettiva sempre più collaborativa nell’interesse del territorio,” ha aggiunto il Presidente del Consiglio, evidenziando la volontà di apportare un contributo “concreto ed ancor più autentico”.

Il percorso politico all’interno di Forza Italia avrà inizio dal consiglio comunale. Nella prossima seduta, verrà formalmente costituito il gruppo consiliare del partito, che includerà, oltre a Mariacristina Minardo, i consiglieri Fabio Borrometi, Corrado Roccasalvo, Daniela Spadaro e Leandro Giurdanella, oltre all’Assessore Piero Armenia. Questo gruppo si pone l’obiettivo di lavorare in piena sinergia e a sostegno della Sindaca Maria Monisteri.

Salva