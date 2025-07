Ragusa. Regolamento abitazioni nel centro storico, Firrincieli auspica vera inversione di tendenza

Ragusa – E’ stato approvato ieri sera in Consiglio comunale il nuovo regolamento che fornisce sostegno alle ristrutturazioni dell’edilizia privata nei centri storici di Ragusa. “Il testo – spiega il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli – è stato migliorato in commissione e con gli emendamenti in consiglio comunale. Tutto, dunque, risulta essere frutto del lavoro congiunto tra le varie anime politiche presenti in consiglio comunale. Ciascuno di noi, a vario titolo, ha parlato di soluzioni per il centro storico con l’obiettivo di riportarvi residenti e attività commerciali. Non è una operazione facile e semplice, lo sappiamo. Ma adesso, almeno, ci sono degli strumenti su cui sarà possibile contare. Abbiamo ritenuto necessario partecipare attivamente alla stesura di questo regolamento perché rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini ragusani e per quanti vorranno trasferirsi e investire nel nostro centro storico. Da qui, insomma, dovrebbe partire, almeno si spera, una inversione di tendenza per cercare di fare rivivere una delle parti più abbandonate della nostra area urbana”.

