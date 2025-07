Il Trofeo “Legalità Iblea” celebra sport, memoria e solidarietà a Ragusa

Ragusa, 29 Luglio 2025 – Per il quinto anno consecutivo, il Tribunale di Ragusa ha promosso con successo il Trofeo “Legalità Iblea”, un triangolare di calcio che non solo commemora i caduti della strage di via D’Amelio, ma serve anche a rafforzare la sinergia tra le istituzioni della provincia di Ragusa e a promuovere i principi fondamentali dello sport: lealtà, rispetto e legalità.

Quest’anno, l’evento ha visto scendere in campo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, detentore del trofeo, con la presenza del Colonnello Carmine Rosciano, e la Polizia Penitenziaria di Ragusa, guidata dal Commissario Capo Claudio Iacobelli. L’iniziativa non ha avuto solo una valenza sportiva e commemorativa, ma anche un importante scopo benefico: il ricavato dalla vendita dei gadget rievocativi del torneo sarà devoluto a associazioni di volontariato, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di solidarietà.

Il triangolare ha preso il via con l’incontro tra i Carabinieri del Comando Provinciale e la Polizia Penitenziaria. Nonostante una partita corretta ed equilibrata nel gioco, il risultato finale di 5 a 2 ha visto prevalere i Carabinieri, grazie alla loro caparbietà, cinismo e una migliore disposizione in campo. Le reti per i Carabinieri sono state siglate da Mandarà, Paolino Turla, Gallo e un’autorete, mentre per la Polizia Penitenziaria hanno segnato Cicero e Iacobelli.

Nella seconda partita, la Polizia Penitenziaria ha risentito della stanchezza del match precedente e della rosa limitata, faticando a competere con la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei. Quest’ultima, ben organizzata dalla sagacia tattica di mister Cingolani, era anche fortemente motivata a salutare nel migliore dei modi il capitano, il Giudice Massimo Pulvirenti, e il mediano, il Giudice Carlo Di Cataldo, entrambi prossimi al trasferimento. La partita si è conclusa con un netto 5 a 1 a favore degli Uffici Giudiziari, con doppiette di Armenia e Di Cataldo, e un gol di Guerrera. Per la Polizia Penitenziaria ha segnato Bonincontro.

L’incontro finale, tra i Carabinieri del Comando Provinciale e gli Uffici Giudiziari Iblei, è stato il più combattuto. Una grande tensione agonistica e un notevole equilibrio hanno caratterizzato i tempi regolamentari, terminati sullo 0 a 0. L’unica occasione degna di nota per i Carabinieri è stata vanificata prima da una prodigiosa parata del portiere degli Uffici Giudiziari, l’avvocato Massimiliano Di Paola, e poi da un tiro fuori bersaglio.

La “roulette russa” dei calci di rigore ha infine decretato la vittoria dei Carabinieri per 6 a 5. Determinante è stato il portiere della squadra dei Carabinieri che, con esperienza e grande tecnica, ha neutralizzato due tiri degli avversari, assicurando al Comando Provinciale di Ragusa il trofeo per il terzo anno consecutivo. È da notare che, sebbene decisivo, il portiere non è stato premiato come miglior portiere poiché non appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell’evento, in linea con lo spirito del torneo che vede lo sport come passione, rispetto e valori condivisi, sono state celebrate due figure che meglio incarnano questi ideali: il Giudice Massimo Pulvirenti, acclamato come “Capitano per sempre”, guida carismatica e punto di riferimento, e il Giudice Carlo Di Cataldo, insignito del titolo di “Campione di Fair Play” per aver dimostrato come si possa essere vincenti anche nel rispetto delle regole e degli avversari. A entrambi sono state consegnate delle targhe ricordo dal Sostituto Procuratore Ottavia Polipo e dal Team Manager dell’evento, Filippo Pasqualetto, in un clima di commozione e sincera gratitudine.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica per non dimenticare le stragi di Falcone e Borsellino, avrà una ulteriore “coda sociale” di beneficenza con la realizzazione di un calendario rappresentativo del torneo, il cui ricavato per quest’anno sarà devoluto a un’associazione che si occupa di donazione di organi.

Classifiche e Riconoscimenti:

1° classificata: Squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri

Squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri 2° classificata: Squadra degli Uffici Giudiziari Iblei

Squadra degli Uffici Giudiziari Iblei 3° classificata: Squadra della Polizia Penitenziaria

Squadra della Polizia Penitenziaria Miglior Realizzatore: Avv. Piero Armenia

Avv. Piero Armenia Miglior Portiere: Avv. Massimiliano Di Paola

Premi Speciali:

Al Giudice Massimo Pulvirenti: “Nostro Capitano per Sempre”

“Nostro Capitano per Sempre” Al Giudice Carlo Di Cataldo: “Nostro Campione di Fair Play”

