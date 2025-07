Campo scuola Protezione Civile, una esperienza che forma per il futuro

Il campo scuola della Protezione Civile a Modica, giunto quest’anno all’ottava edizione, si concluderà giovedì con l’ennesimo grande successo. L’evento, organizzato dal coordinatore del gruppo volontari di Modica Alessandro Cicciarella e finanziato interamente dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha visto la partecipazione di numerosi giovani volontari provenienti da tutta la provincia animati dallo spirito di servizio verso la comunità. L’obiettivo del campo scuola è stato quello di fornire ai partecipanti una formazione pratica e teorica sulle attività di protezione civile, come ad esempio la gestione delle emergenze, la prevenzione dei rischi e la risposta alle calamità naturali. I volontari hanno avuto l’opportunità di apprendere tecniche di primo soccorso, di utilizzo di attrezzature speciali e di lavoro in team. “I volontari della Protezione Civile – sottolinea l’On. Ignazio Abbate presidente della I Commissione AffariIstituzionali – sono una risorsa preziosa per la nostra comunità. Il loro impegno e la loro dedizione sono fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini in caso di emergenza, come abbiamo potuto vedere in tante circostanze negli ultimi anni, l’ultima qualche giorno fa in occasione del grande incendio che ha interessato il territorio modicano. Onore al merito ai volontari e al loro coordinatore che da 12 anni dedica anima e corpo alla Protezione Civile. Anche grazie al suo esempio la I Commissione ha già incardinato la discussione che mira ad equiparare la figura del volontario della Protezione Civile nei diritti a quella del servizio civile. Riconoscere giuridicamente il valore e l’impegno dei volontari della Protezione Civile è fondamentale per garantire che possano continuare a svolgere il loro importante lavoro”.

