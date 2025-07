Auto precipita in una scarpata: grave una 40enne di Trapani

SCIACCA (AGRIGENTO) – Drammatico incidente nelle campagne di Sciacca, dove una donna di 40 anni, originaria di Trapani, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con la sua auto in una scarpata di circa dieci metri. L’autovettura coinvolta, per cause ancora in fase di accertamento ha perso aderenza finendo fuori strada. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la conducente prima di trasferirla in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Le operazioni di recupero dell’auto sono state condotte dai vigili del fuoco, mentre la polizia ha effettuato i rilievi del caso e si è occupata della gestione della viabilità, che ha subito forti rallentamenti per diverse ore. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso a un guasto tecnico del mezzo.

Salva