Aeroporti di Catania e Comiso: privatizzazione SAC in fase finale e nuove rotte per Comiso

Catania, 25 luglio 2025 – Il processo di privatizzazione di SAC, la Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, sta entrando nella sua fase conclusiva. In linea con la delibera approvata dall’Assemblea dei Soci lo scorso marzo, la valutazione e il completamento del bando per la cessione di quote della società sono quasi ultimati, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane.

Parallelamente, l’aeroporto di Comiso si prepara a un’ulteriore spinta alla sua connettività internazionale e domestica. La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sta per riaprire i bandi per l’assegnazione di contributi alle compagnie aeree, volti a sviluppare e incrementare il traffico passeggeri internazionali da e per lo scalo ibleo. Queste risorse, residue di un precedente bando, hanno già generato risultati significativi:

Volotea ha inaugurato una rotta settimanale per Lille , operativa dalla Summer 2025 e programmata fino al 2028.

ha inaugurato una rotta settimanale per , operativa dalla Summer 2025 e programmata fino al 2028. Wizz Air Hungary ha attivato una rotta stagionale bisettimanale per Katowice , in partenza dalla Summer 2026 e fino alla Summer 2028.

ha attivato una rotta stagionale bisettimanale per , in partenza dalla Summer 2026 e fino alla Summer 2028. Wizz Air Malta ha introdotto una rotta annuale trisettimanale per Tirana , con inizio nella Winter 2025/26 e operativa fino al 2028.

ha introdotto una rotta annuale trisettimanale per , con inizio nella Winter 2025/26 e operativa fino al 2028. EasyJet ha programmato una rotta per Nizza dalla Summer 2026 al 2028, con due frequenze settimanali e una frequenza settimanale aggiuntiva per i mesi di dicembre e gennaio delle stagioni invernali dal 2025 al 2028.

ha programmato una rotta per dalla Summer 2026 al 2028, con due frequenze settimanali e una frequenza settimanale aggiuntiva per i mesi di dicembre e gennaio delle stagioni invernali dal 2025 al 2028. Sempre EasyJet ha attivato una rotta per Basilea, con due frequenze settimanali dalla Summer 2026 al 2028, e una frequenza settimanale per i mesi di dicembre e gennaio nelle stagioni Winter 2025/26, 2026/27 e da dicembre a marzo della Winter 2027/28.

A sostegno della connettività aerea del territorio ibleo, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha attivato, tramite affidamento diretto alla compagnia Aeroitalia, le rotte Roma–Comiso e Milano–Comiso per il periodo luglio – ottobre 2025. Entrambe le rotte prevedono almeno tre voli settimanali, per un minimo complessivo di 40 voli su ciascuna tratta nel periodo estivo. Inoltre, è stato pubblicato un bando per la concessione di contributi alle compagnie aeree per l’incremento del traffico passeggeri da e per lo scalo di Comiso sul mercato domestico, grazie ai fondi stanziati dal Libero Consorzio.

Infine, si attende con interesse la pubblicazione dei risultati relativi ai bandi per la continuità territoriale, ufficialmente pubblicati l’11 aprile 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’avvio di queste rotte è previsto per il 1° novembre 2025 e si estenderà fino al 31 ottobre 2028, garantendo collegamenti essenziali per il territorio.

Questa serie di iniziative sottolinea l’impegno delle istituzioni locali e regionali per rafforzare il ruolo degli aeroporti di Catania e Comiso come snodi strategici per il traffico aereo, sia a livello nazionale che internazionale.

