Nuovo Direttivo per l’Aiac Ragusa. Rigoli presidente, vice Vitale

Ragusa – L’Associazione italiana allenatori calcio di Ragusa ufficializza il nuovo consiglio direttivo 2025. Pino Rigoli, tecnico di grande esperienza e che ha ottenuto risultati importanti nel corso della sua carriera, è stato eletto nuovo presidente dell’Aiac iblea. Ad affiancarlo, come vicepresidente, nel consiglio direttivo, ci sarà Daniele Vitale, mentre il ruolo di segretario è stato affidato a Salvo Vitale.

I consiglieri eletti sono: Peppe Rosa, Gaspare Violante, Patrizio Bellina, Giandomenico Rapisarda. I delegati nominati sono: Giodi Cicciarella per il calcio a cinque, Giovanna Falla per il calcio femminile, Rosario Marangio per i preparatori atletici. “Guidati da una figura di comprovata esperienza come Rigoli, con una carriera che include promozioni significative, risultati di rilievo in Serie C e una Coppa Italia di categoria vinta alla guida della Viterbese – chiariscono dall’Aiac Ragusa – il nuovo assetto punta a consolidare una visione di crescita condivisa e formazione continua. Gli obiettivi che ci poniamo? Valorizzare e supportare tutti i tecnici del territorio, da quelli dei settori giovanili alle prime squadre; promuovere iniziative di alto profilo, come incontri con tecnici nazionali e percorsi formativi dedicati; rafforzare la rete professionale dell’Aiac nel territorio ibleo, per fare del territorio un punto di riferimento per la crescita calcistica regionale”.

Salva