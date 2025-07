Vittoria riceve la Spiga Verde 2025: un riconoscimento alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio rurale

Roma – Il Comune di Vittoria è stato insignito della prestigiosa Spiga Verde 2025, il riconoscimento nazionale promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education) e da Confagricoltura, che premia i Comuni rurali italiani impegnati in politiche virtuose di sostenibilità ambientale, sviluppo agricolo di qualità e promozione del territorio.La cerimonia ufficiale si è tenuta a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche. A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’Assessore al Turismo Fabio Prelati, che ha ritirato il premio a nome dell’intera città.

“Da oggi a Vittoria sventola la bandiera Spighe Verdi, un vessillo identitario che riconosce una forte vocazione agricola e rurale a questa città e a questo territorio. Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo a fare sempre meglio. Vittoria ha dimostrato di saper coniugare tradizione agricola, qualità ambientale e innovazione. Ora abbiamo una responsabilità ancora più grande: proseguire su questa strada e difendere il nostro territorio da ogni forma di degrado ambientale” – ha dichiarato l’assessore Prelati.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Francesco Aiello, che ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: “La Spiga Verde è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che premia il lavoro collettivo di un’intera comunità. È la conferma che la strada intrapresa verso un futuro sostenibile, fondato sulla tutela del paesaggio, la valorizzazione dell’agricoltura e la promozione di un turismo consapevole, è quella giusta. Il nostro impegno sarà sempre più forte anche nel contrasto ai reati ambientali, come il fenomeno delle fumarole, che danneggiano gravemente l’immagine e la salute del nostro territorio.” Il Sindaco ha poi voluto legare questo riconoscimento all’identità storica e culturale della città: “Vittoria è una città storica, una scelta di civiltà. Il nostro nome è legato indissolubilmente al Cerasuolo di Vittoria, l’unico vino DOCG di tutta la Sicilia. È un simbolo di eccellenza, tradizione e identità che ci distingue e che ci impone di essere all’altezza di questa eredità. La Spiga Verde ci chiama oggi a un nuovo impegno collettivo per difendere e promuovere la nostra terra con ancora più determinazione.” Il programma Spighe Verdi, giunto alla decima edizione, rappresenta un vero e proprio percorso virtuoso di sostenibilità che coinvolge ogni aspetto della vita rurale: dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, fino alla coesione sociale. Tra i criteri valutati vi sono la qualità delle produzioni agricole, l’educazione ambientale, la gestione del suolo, la mobilità sostenibile e il contrasto all’inquinamento. Particolare attenzione è rivolta anche alla promozione del turismo green, che oggi più che mai rappresenta una risorsa strategica. Vittoria, con i suoi paesaggi tra i vigneti, si candida a diventare meta ideale per un turismo esperienziale e consapevole.

Tuttavia, per rafforzare questa vocazione, è necessario continuare a difendere il territorio da pratiche illecite come le fumarole, vere e proprie ferite ambientali che minacciano gli sforzi collettivi. La Spiga Verde per Vittoria è quindi molto più di un riconoscimento: è una sfida condivisa per costruire un modello di sviluppo equilibrato, che valorizzi le eccellenze locali, migliori la qualità della vita e garantisca un futuro sostenibile alle nuove generazioni.

