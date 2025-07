Modica. Tasse e tributi locali: accolte le istanze emerse dall’assemblea CGIL

Modica – La CGIL di Ragusa esprime soddisfazione per la recente decisione dell’Amministrazione comunale di Modica annunciata in Consiglio Comunale di modificare il regolamento dei tributi, estendendo di sei mesi il numero delle rate disponibili per il pagamento. Un provvedimento che va nella direzione auspicata dal sindacato e dalle associazioni del territorio, emersa con forza durante l’assemblea cittadina promossa dalla Camera del Lavoro di Modica lo scorso 27 marzo presso l’Auditorium Pietro Floridia. Un confronto pubblico partecipato e costruttivo,organizzato dalla Camera del Lavoro di Modica, insieme a otto associazioni cittadine, aveva portato alla luce le gravi difficoltà di tanti contribuenti modicani, alle prese con cartelle esattoriali riferite a ben dieci annualità pregresse di tributi locali (dal 2014 al 2024). In quell’occasione, alla presenza della sindaca Maria Monisteri e di tutte le principali forze politiche cittadine, era stata formulata una proposta concreta: ampliare i tempi per il pagamento di ulteriori 12 mesi e garantire modalità più sostenibili di rateizzazione, anche per chi aveva già beneficiato in passato di piani dilazionati. Apprendiamo che L’Amministrazione nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale , con spirito di ascolto e responsabilità, ha assunto l’impegno di presentare al civico consesso la necessaria proposta di modifica del regolamento comunale. Il provvedimento consentirà a migliaia di famiglie di fronteggiare gli impegni fiscali con maggiore serenità, distribuendo meglio nel tempo il peso dei tributi locali. Durante l’assemblea del 27 marzo e nel successivo incontro avuto con la Sindaca, la CGIL aveva anche segnalato,insieme a numerosi cittadini, la presenza di errori e disallineamenti nelle cartelle, spesso riferite a somme già pagate. Per questo, era stata avanzata la richiesta, oggi oggetto di attenzione da parte degli uffici comunali, di un riesame automatico in autotutela da parte della società di riscossione Creset, così da evitare ulteriori disagi agli utenti. “Il risultato ottenuto è frutto della partecipazione democratica, della capacità di ascolto e di costruire percorsi condivisi tra istituzioni, cittadini e rappresentanze sociali,” dichiara Salvatore Terranova responsabile della Camera del Lavoro di Modica. “Questo è il sindacato che ci piace: presente nei territori, capace di ascoltare i bisogni reali e di trasformarli in proposte concrete. Un esempio tangibile di contrattazione sociale. Attendiamo fiduciosi che la proposta arrivi presto in aula per il voto finale.” Conclude Giuseppe Roccuzzo Segretario Generale della Cgil di Ragusa

