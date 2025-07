Ragusa – Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 22 luglio, come riporta Agipronews, centrata una doppietta da oltre 23mila euro: un terno vale un premio da 13.500 euro a Partinico, in provincia di Palermo, in Strada Statale 186, mentre un ambo regala 9.500 euro a Ragusa in Corso Vittorio Veneto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 745,1 milioni di euro dall’inizio del 2025.

