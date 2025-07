Modica si è dotata del PUMS: un passo cruciale verso la Mobilità Sostenibile

Modica, 22 luglio 2025 – Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato ieri sera all’unanimità il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento strategico fondamentale per il futuro della città. Questo piano, la cui importanza è stata riconosciuta e sulla cui redazione ha lavorato fin dal 2022 l’ex comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, e il suo staff, mira a rivoluzionare la mobilità di persone e merci in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Abbiamo contattato l’ex comandante dei caschi bianchi, che si mostra soddisfatto per l’esito del punto in consiglio. “Il PUMS, sebbene non obbligatorio per un comune delle dimensioni di Modica (lo è per città con oltre 100.000 abitanti) – dice – rappresenta un’opportunità significativa. Come spiegato, l’adozione di un PUMS è spesso un prerequisito fondamentale per accedere a finanziamenti europei, nazionali e regionali destinati a progetti di mobilità sostenibile e riqualificazione urbana. E’ dal 2022 che lavoriamo in sinergia con la Società Sisplan, che ha redatto il progetto, dato che non erano state individuate professionalità disponibili all’interno dell’organico comunale. Per questo raggiunto obiettivo ringrazio il mio staff, in particolare il funzionario Elvira Belviglio”.

L’approvazione è avvenuta con l’adesione a tre importanti emendamenti presentati dal consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro. Lo stesso Spadaro ha espresso grande soddisfazione per l’esito della votazione, sottolineando l’importanza del PUMS come “buon punto di partenza per una mobilità sostenibile per la nostra città”.

Gli emendamenti proposti dal consigliere Spadaro, e accolti dal Consiglio, hanno apportato modifiche significative al piano originale:

Parcheggio Piazzale Falcone Borsellino Gratuito: L’emendamento più rilevante riguarda il parcheggio di Piazzale Falcone Borsellino. Originariamente previsto a pagamento, tornerà a essere a fruizione libera, garantendo un accesso facilitato ai cittadini e ai visitatori.

Modifiche alla Viabilità in Via Cesare Battisti e Via Nazario Sauro: Un altro punto cruciale affrontato dagli emendamenti riguarda l’istituzione del senso unico in Via Cesare Battisti e un tratto di Via Nazario Sauro. A seguito delle osservazioni presentate da numerosi cittadini residenti nel quartiere, preoccupati per la potenziale mancanza di parcheggi e il peggioramento della viabilità e vivibilità, l’emendamento ha accolto queste istanze, scongiurando un impatto negativo sul Quartiere d’Oriente.

Il PUMS è un documento di pianificazione a lungo termine che definisce politiche e azioni per la mobilità urbana, con l’obiettivo di creare sistemi di trasporto più efficienti, sicuri e rispettosi dell’ambiente. Le sue politiche e misure riguardano tutti i modi e le forme di trasporto presenti nell’agglomerato urbano, siano essi pubblici o privati, per passeggeri o merci, motorizzati o non motorizzati, e coprono sia la circolazione che la sosta.

“L’adozione di questo piano -conclude Rosario Cannizzaro – segna un momento importante per Modica, ponendo le basi per un futuro in cui la mobilità sia sempre più integrata con la sostenibilità, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo uno sviluppo urbano più armonioso”.

