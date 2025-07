Un tuffo nel passato: le “Ragazze” dell’Archimede festeggiano 47 anni dal diploma

MODICA, 19 Luglio 2025 – È stato un incontro all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della pura allegria quello che ha riunito, per il loro appuntamento annuale, le ex studentesse della 5ª dell’Istituto “Archimede” di Modica, che quest’anno hanno celebrato ben 47 anni dal conseguimento del diploma. Un traguardo significativo che, come ogni anno, non hanno voluto mancare di festeggiare insieme.

L’emozione del ritrovarsi, anno dopo anno, è un rituale che le “ragazze” dell’Archimede non mancano mai di onorare. La serata è stata un susseguirsi di abbracci, risate e aneddoti, un vero e proprio viaggio nel tempo che le ha riportate indietro agli anni spensierati della scuola. “È bellissimo ritrovarsi tutte insieme e trascorrere una serata in allegria,” hanno commentato all’unisono, esprimendo la gioia di mantenere vivo un legame così speciale.

L’appuntamento annuale è diventato una tradizione irrinunciabile per queste donne, testimonianza di un’amicizia che, nonostante il passare del tempo e le diverse strade intraprese, si è mantenuta salda e autentica. Un esempio splendido di come i legami forgiati sui banchi di scuola possano durare una vita intera, alimentando ricordi preziosi e nuove, bellissime, serate in compagnia.

