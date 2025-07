L’effetto Disney (land)..di Lucia Cascone

Disneyland e i suoi film presentano mondi perfetti con caratteristiche idealizzate e una visione irrealistica della vita. Nella nostra Ragusa succede la stessa cosa. L’attuale amministrazione si sforza di presentare una visione distorta della realtà. La segnalazione di una montagna di immondizia in strada o un buco nel marciapiede diventano attacchi all’amministrazione Cassi, secondo loro. Una protesta o esprimere una critica negativa è una dichiarazione di guerra per questi individui. Sembrano persone immaturi che sono rimaste nel tempo (o nella fase) della scuola elementare quando i ragazzi stanno lottando con i propri capricci e con l’autorità dei genitori. Non hanno mai avuto un piano per la città, non si sono mai preoccupati di quello che succede qui. Li muove solo un interesse personale ed egoista. Dopo 7 anni non hanno più scuse per giustificare i disastri. Io penso che non hanno nemmeno capito che cosa è la cultura. E dopo tanti anni il Centro Storico è ferito a morte con un assessore che guarda altrove perché, in realtà, non sa cosa fare. Il tempo qui a Ragusa sembra essersi fermato per sempre, le cose sono in sospeso o da fare o in riunioni o pensandoci, chi lo sa! Come nelle opere di Kafka, gli amministratori di questa città offrono tutte le possibilità ma non ne soddisfano nessuna.

Un’analisi a parte merita la storia d’amore con FI. Non è vero che il signor Cassi tradisce i suoi elettori, al contrario, il sindaco ha sempre detto quello che pensava. Si tratta di un progetto personale, tutto suo e il resto non gli interessa. Non gli interessa mai la città né i compagni di squadra. Il voto che lo ha portato al comune è un voto classista e ha suscitato una profonda divisione a Ragusa (Ricordate le manifestazioni di odio e cyberbullismo sui social network dell’elettore di Cassi durante l’ultima elezione del 2023) Non ci sono nemmeno elementi di sinistra o progressisti tra la gente della Giunta di governo comunale. Non ci sono mai stati. E quando FI non servirà più passerà ad altro. Il lettore ancora non se ne accorge? Non si rendono conto che la città è alla deriva? E non mi interessa se al sindaco non piacciono le critiche, che maturi! Maturi signor Cassi. Gli assessori li ha scelti lei, quindi è lei il garante. Ma il consiglio comunale e i consiglieri di maggioranza non sono gli unici responsabili, i cittadini che li hanno scelti sono anche abitanti di Disneyland, totalmente inconsapevoli della realtà che ci circonda. È l’effetto della superbia, fa che chi ne soffre viva in una realtà parallela. Si sono convinti che Ragusa è una specie di Taormina Iblea! Ma chi si credono di essere? Nelle Isole Canarie le docce in spiaggia sono gratuite! E a Scicli! (immaginate la quantità di turismo che arriva alle Canarie) L’effetto Disneyland è tossico e fa sì che alcune persone in questa città camminino con il naso sollevato e guardino il resto di noi con disprezzo. Questo è inaccettabile nel XXI secolo, o si credono che siamo ancora nell’universo gattopardiano? c’è gente che mi guarda come se mi perdonasse la vita. Mi guarda e deve pensare “Ay signora, che poca cosa è lei, sempre protestando” A volte temo che la situazione finisca in tragedia, in tragedia per loro. Si può respirare la mancanza di rispetto e la superbia quando emettono i loro infiniti comunicati e questo è sintomo dell’incapacità di governare la città. Governano sulla base della propaganda. Non hanno empatia né progetto per le persone. Hanno un progetto personale, per loro. In questo tipo di individui, e non sono gli unici, si produce un effetto di trasformazione stupefacente. Quando siamo alle elezioni si mettono a disposizione del cittadino e fanno finta di preoccuparsi per noi. Più tardi, quando arrivano al Comune, si trasformano in irraggiungibili. Il vice sindaco non risponde nemmeno quando gli mandi un messaggio. E io contribuisco a pagargli lo stipendio! Quando si governa una città bisogna essere vicini al cittadino, condividendo preoccupazioni e inquietudini. L’amministrazione Cassi ha istituito un progetto borghese come forma di governo, borghese ed esclusivo, molto lontano dalle persone. La vanità merita l’oblio.

