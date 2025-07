Auto fuori controllo a Modica finisce contro auto in sosta. Quasi illeso il conducente

MODICA, 18 luglio 2025 – Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle 4, in Via Nuova Sant’Antonio a Modica, dove un’auto è finita fuori controllo, schiantandosi contro due veicoli in sosta, prima di ribaltarsi. Nonostante la violenza dell’impatto, il giovane conducente, alla guida dell’auto del padre, è rimasto quasi illeso, riportando solo lievi contusioni.

L’incidente ha destato il vicinato nel cuore della notte. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo.

I danni ai due veicoli sono ingenti. L’auto del giovane ha subito gravi deformazioni, così come i mezzi parcheggiati.

Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi per il conducente, che, pur sotto shock, non ha necessitato di cure ospedaliere significative, anzi ha rifiutato il ricovero. I genitori, residenti nel Quartiere, si sono portati sul posto assumendosi i costi per aggiustare i danni.

