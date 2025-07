Ancora fuoco ad Acate: auto di imprenditore distrutta dalle fiamme

ACATE, 18 luglio 2025 – Acate si ritrova ancora una volta sotto i riflettori per un incendio, il secondo nel giro di pochi giorni, che solleva interrogativi e preoccupazioni nella comunità locale. Questa mattina, intorno alle 5:00, le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto un’automobile in Via Maresciallo Giudice.

Il veicolo, di recente immatricolazione, apparteneva a un noto imprenditore del settore movimento terra. Il rogo è stato pressoché istantaneo, lasciando ben poco scampo all’auto, ridotta a un cumulo di lamiere annerite. Nonostante il rapido intervento, per il mezzo non c’è stato nulla da fare.

L’episodio giunge a poca distanza dal precedente incendio che aveva colpito lo chalet e un autocompattatore della ditta locale che gestisce il servizio di igiene ambientale. La vicinanza temporale tra i due eventi alimenta il sospetto che possano esserci collegamenti o, quantomeno, una matrice comune.

Le indagini sono già in corso per determinare la natura dell’incendio e accertare se si tratti di un atto doloso, di un evento accidentale o di altre cause. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili a fare chiarezza su questo preoccupante susseguirsi di roghi che sta interessando il territorio di Acate. La comunità attende risposte per comprendere la natura di questi episodi che stanno turbando la tranquillità.

Salva