Aeroporto di Comiso: appello del Comitato in Parlamento Siciliano per una strategia regionale

PALERMO, 18 luglio 2025 – Un’importante discussione sul futuro dell’Aeroporto degli Iblei si terrà martedì 22 luglio presso il Parlamento Siciliano, a seguito di un invito rivolto al Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei dall’Onorevole Ismaele La Vardera. L’incontro, fissato per le ore 12:30 nella sala stampa di Palazzo dei Normanni, mira a delineare nuove prospettive per lo scalo di Comiso.

Il Comitato accoglie con entusiasmo l’invito, sottolineando l’importanza strategica dell’aeroporto non solo per la provincia di Ragusa, ma per l’intero sviluppo economico e turistico della Sicilia. “Siamo convinti che la questione dell’aeroporto non possa e non debba riguardare solo la provincia di Ragusa, ma rappresenti un nodo strategico per l’intero sviluppo della regione Sicilia,” ha dichiarato un rappresentante del Comitato.

Per questo motivo, il Comitato ha esteso ufficialmente l’invito a tutta la deputazione regionale, auspicando una partecipazione ampia e trasversale. L’obiettivo è sensibilizzare i parlamentari sull’importanza di questa infrastruttura cruciale per la mobilità, l’economia e il futuro dell’isola. “Chi vorrà esserci, dimostrerà con la propria presenza un segnale concreto di attenzione verso un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, l’economia e il futuro della nostra isola,” si legge nella nota del Comitato.

La riunione di martedì 22 luglio si preannuncia quindi come un momento chiave per affrontare le sfide e le opportunità legate all’aeroporto di Comiso, con la speranza che possa emergere una visione condivisa e un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali.

