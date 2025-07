Marina di Ragusa ricorda Paolo Borsellino

Ragusa – Marina di Ragusa si prepara a rendere omaggio alla memoria di Paolo Borsellino con un evento significativo intitolato “Marina di Ragusa Non Dimentica – Sui passi di Paolo Borsellino”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ragusa, si terrà sabato 19 luglio 2025 ed è pensata per celebrare il sacrificio del magistrato e per riflettere sull’importanza cruciale dell’educazione nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

La serata avrà inizio alle ore 21:30 in Piazza Duca degli Abruzzi con una solenne fiaccolata, un momento collettivo di ricordo e impegno. Il corteo si dirigerà successivamente verso Piazza Malta, dove, a partire dalle ore 22:00, si svolgerà un profondo momento di riflessione e dibattito incentrato sul tema: “L’importanza dei percorsi educativi nel contrasto alle mafie e alla criminalità”.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di spicco, impegnati quotidianamente nella promozione della legalità e nella lotta contro la criminalità organizzata. Dopo i saluti iniziali, l’introduzione al dibattito sarà curata da Vittorio Avveduto, Coreferente Libera Sicilia, e Veronica Falcone, in rappresentanza del Presidio Libera Ragusa “Daphne Caruana Galizia”.

Interverranno in qualità di relatori Salvo Rizzo, Assistente sociale di Libera Messina, e Sara Ruggieri, Direttrice UEPE Ragusa.

Il dibattito sarà moderato da GianPiero Saladino, del Presidio Libera Ragusa “Daphne Caruana Galizia”.

Salva