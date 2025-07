Scicli. Inaugurata la mostra fotografica di Tonino Trovato

Scicli – Tanta gente, curiosità e molto apprezzamento. Così nel giorno del vernissage, venerdì 11 luglio, della mostra fotografica Intrecci di vita di Tonino Trovato. Curiosi, esperti e semplici visitatori hanno gremito la sede della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro ai civici 1, 2 e 3, il luogo dove ha preso vita l’evento nello Spazio Multifunzionale e dove è cominciato quel “viaggio visivo tra mani, volti e storie intrecciate nel tempo” con le foto di Tonino Trovato. 44 anni, Sciclitano, innamorato degli scorci ma anche della gente di una Scicli che i suoi scatti sanno raccontare nei momenti di vita quotidiana e speciale, noti e meno noti, Trovato ha mostrato le sue foto e dato anima e vita alle sue immagini.

La vicepresidente della Fondazione Confeserfidi, la dottoressa Paola D’Antoni presentando l’evento, ha sottolineato la forza comunicativa delle foto in esposizione e, più in generale, della capacità di Tonino Trovato di raccontare la sua città e le persone che la abitano, in maniera importante. Lui stesso, narrando della sua passione per gli scatti, ha voluto mettere in evidenza il fatto che immortalare un momento, un’espressione, una parte di città, una persona, un volto, un gesto, significa raccontarne l’anima.

Le foto saranno in mostra sino al 30 luglio e danno modo a chi le vedrà di vivere emozioni e sensazioni di Scicli tra volti, luoghi e movimenti. La mostra sarà visitabile ogni giorno dall’11 al 30 luglio dalle 17:30 alle 21:00 e l’ingresso è gratuito

