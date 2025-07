L’Inps integra il servizio “Domande di maternità e paternità”. L’Ebt Ragusa chiarisce

Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha comunicato di aver integrato il servizio “Domande di maternità e paternità”, con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Questa nuova funzione permette ai genitori di visualizzare online le proprie richieste di congedo parentale per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, mostrando: totale congedo parentale richiesto; totale congedo parentale accolto con indennità; totale congedo parentale accolto senza indennità. È possibile visualizzare anche il dettaglio dei periodi richiesti, divisi in periodi definiti (accolti o respinti) e in lavorazione. La funzione non mostra dati per figli maggiori di 12 anni o adottati/affidati da più di 12 anni, perché il diritto al congedo decade. Il servizio consente anche di pianificare la fruizione dei periodi indennizzabili (massimo 3 mesi). Il consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa, guidato dal presidente Gregorio Lenzo, evidenzia quanto sia possibile ottenere riscontri lungo questa direzione utilizzando le opportune metodologie. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando la sede dell’Ebt in via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

