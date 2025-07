RAI3, Monsignor Gisana: “Non ho insabbiato e non ho mentito”

Piazza Armerina, 12 Luglio 2025 – Il Vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, ha rotto il silenzio su Rai3, rispondendo alle accuse di aver coperto gli abusi commessi da Padre Giuseppe Rugolo, condannato per violenza sessuale su minori. In un’intervista molto attesa rilasciata a Lucia Basso, il prelato modicano ha fermamente negato le accuse, dichiarando: “Non ho insabbiato.”

Il caso di Padre Rugolo ha scosso profondamente la Chiesa Cattolica italiana e l’intera comunità. Rugolo è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale su un giovane, una sentenza che ha portato alla luce un inquietante schema di presunti abusi e interrogativi sulla risposta istituzionale.

Durante l’intervista a Rai3, Monsignor Gisana ha affrontato le accuse mosse contro di lui, in particolare quelle che suggeriscono fosse a conoscenza della condotta di Rugolo e non avesse intrapreso azioni adeguate. Il vescovo originario di Modica ha ribadito la sua posizione, sottolineando il suo impegno per la giustizia e la protezione dei minori. Ha fornito la sua versione degli eventi, descrivendo i passi che afferma di aver intrapreso una volta emerse le accuse, e ha cercato di chiarire la cronologia e la natura del suo coinvolgimento.

Le dichiarazioni di Monsignor Gisana giungono in un momento critico, mentre la Chiesa affronta un crescente scrutinio sulla gestione dei casi di abuso. Le vittime e i loro sostenitori chiedono da tempo maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle autorità ecclesiastiche. La negazione del vescovo, sebbene enfatica, sarà probabilmente oggetto di ulteriori dibattiti ed esami mentre i processi legali ed ecclesiastici continuano a svolgersi. L’intervista mirava a offrire la prospettiva del vescovo, che è riuscito a nascondere le lacrime, direttamente al pubblico, ma resta da vedere come le sue dichiarazioni influenzeranno il dibattito in corso sul caso Rugolo e sulla più ampia questione degli abusi all’interno della Chiesa.

.

Salva