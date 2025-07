Anche quest’anno cinque aule studio estive su tutto il litorale ibleo

Anche per il 2025 saranno cinque le aule studio estive, dedicate agli studenti che devono concentrarsi per i propri esami o per i test di ingresso ai corsi di laurea, che saranno operative su tutta la nostra costa dal prossimo 15 luglio e fino a fine agosto. L’iniziativa nasce dagli assessori di altrettanti comuni iblei che ancora una volta hanno fatto rete per consentire l’apertura di questi punti: Simone Digrandi e Catia Pasta per il Comune di Ragusa, Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica, Francesca Corbino e Fabio Prelati per il Comune di Vittoria, Roberta Iacono e la delegata alle politiche giovanili Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, Giuseppe Mariotta per il Comune di Scicli.

Queste le aule studio che saranno disponibili per gli studenti e i giovani turisti nelle località balneari o zone ad esse limitrofe, di tutta la provincia iblea, dal 15 luglio al 29 agosto 2025, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti location e orari di apertura:

– Donnalucata: Delegazione comunale di Palazzo Mormino, Via Regina Margherita, dalle 08.30 alle 12.30, posizione: https://maps.app.goo.gl/nHazaBFdPG573jSf9 ;

– Marina di Ragusa: Plesso scolastico “Quasimodo-Ventre” di Via Portovenere, dalle 9 alle 13, posizione: https://maps.app.goo.gl/cn3BkUC7hKmFmJnf6 ;

– Marina di Modica: bene confiscato alla mafia di Via del Mughetto n. 103/M, dalle 9 alle 19, posizione: https://maps.app.goo.gl/biZy5kpDwuMZH2em6 ;

– Santa Croce Camerina: Biblioteca Comunale, Via Gozzi 20, dalle 9 alle 13, posizione: https://maps.app.goo.gl/fNh7gjHfwEVRUeSa9 ;

– Scoglitti: Plesso Scolastico “L. Sciascia“ di Via Malfa 32, dalle 8,30 alle 13.30, posizione: https://maps.app.goo.gl/57eKYuhmyNbCedaG8 .

