Vittoria Calcio, arriva il portiere Salvatore Di Carlo

Un estremo difensore di grande esperienza per il nuovo corso biancorosso: Salvatore Di Carlo è un nuovo calciatore del FC Vittoria.

Classe 1989, nato il 9 aprile, Di Carlo è un portiere affidabile e carismatico, cresciuto nel settore giovanile e nella Primavera dell’Udinese, con alle spalle una lunga e solida carriera tra Eccellenza e Serie D, dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Nissa, Mazara, San Cataldese, Atletico Catania, Marina di Ragusa, Licata, Akragas, Enna e Athletic Palermo, difendendo i pali con autorevolezza e qualità.

Il suo arrivo rappresenta un colpo di spessore per il reparto arretrato del FC Vittoria, che affida i guanti a un profilo di assoluto valore e di grande leadership, dentro e fuori dal campo.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Vittoria – ha dichiarato Di Carlo. Ho scelto questo progetto perché ho percepito subito grande serietà, voglia di fare e ambizione. Per un portiere è importante avere una squadra solida davanti, ma ancora più importante è entrare in uno spogliatoio compatto e motivato: qui ho trovato tutto questo e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Metterò a disposizione della squadra la mia esperienza e il mio spirito di sacrificio, con l’obiettivo di difendere questa maglia con orgoglio in ogni partita.”

Con l’approdo di Di Carlo, il nuovo FC Vittoria targato mister Giovanni Campanella aggiunge un tassello fondamentale al proprio organico, puntando sulla sicurezza di un portiere navigato, pronto a guidare la retroguardia biancorossa nella nuova stagione.

