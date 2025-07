La “mitica” V B dell’Istituto “Archimede” di Modica celebra 54 anni dal diploma!

Modica – Un giorno speciale a Modica ha riunito ex compagni di classe per celebrare un traguardo significativo: i 54 anni dal diploma della storica classe V B dell’Istituto Tecnico Industriale “Archimede”. Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato il forte legame e l’amicizia indissolubile che ha unito e continua a unire questi “ragazzi” di un tempo.

La “mitica” V B, diplomata nel lontano 1971, ha scelto di ritrovarsi per rievocare ricordi, aneddoti e le esperienze condivise tra i banchi di scuola. Un tuffo nel passato che ha permesso a tutti di rivivere l’adolescenza e i sogni di allora, confrontandoli con le vite costruite e i percorsi professionali intrapresi.

Nonostante il passare di oltre mezzo secolo, l’entusiasmo e l’affetto tra gli ex studenti sono rimasti intatti. L’incontro, carico di emozione, ha visto abbracci calorosi e risate genuine, mentre si sfogliavano idealmente gli album dei ricordi, tra volti giovani e spensierati e le inevitabili trasformazioni che il tempo porta con sé.

“È incredibile come, dopo tanti anni, ci si senta ancora così uniti,” ha commentato uno degli ex alunni, visibilmente commosso. “La scuola non è stata solo un luogo di apprendimento, ma una fucina di amicizie vere che durano una vita.”

La celebrazione ha rappresentato non solo un’occasione per rinsaldare i legami esistenti, ma anche un momento per onorare il percorso di vita di ciascuno, fatto di successi, sfide e crescita personale. La V B dell’Archimede, infatti, ha formato professionisti e persone che hanno contribuito in vari modi alla società, portando con sé i valori e gli insegnamenti ricevuti tra le mura scolastiche.

L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande convivialità, tra racconti di gioventù e brindisi al futuro, dimostrando che alcune amicizie, come il buon vino, migliorano con l’età. Un esempio lampante di come il ricordo dei tempi della scuola possa continuare a essere una fonte inesauribile di gioia e di legame umano.

Salva