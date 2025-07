Industria in crisi, Codacons: “Nuovo crollo a maggio di consumi e produzione”

Il settore industriale italiano torna a perdere terreno. I dati diffusi oggi dall’Istat mostrano una nuova e preoccupante battuta d’arresto per la produzione industriale, che a maggio registra una flessione dello 0,7% su base mensile e dello 0,9% su base annua, segno evidente che le difficoltà del comparto non sono ancora superate.

In particolare, i beni di consumo segnano un brusco arretramento: -1,8% rispetto a maggio 2024, con punte del -2,1% nei beni non durevoli. L’energia rappresenta l’unico settore a evitare la flessione, mentre tutti gli altri principali raggruppamenti industriali risultano in calo, a conferma di una crisi strutturale che rischia di avere impatti profondi e duraturi.

Il Codacons evidenzia come questo nuovo indebolimento si inserisca in un contesto economico già segnato da incertezza globale, tensioni geopolitiche e politiche commerciali aggressive. L’eventuale introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti o l’inasprirsi di barriere tra le economie occidentali potrebbe acuire la fragilità del tessuto produttivo italiano, compromettendo l’equilibrio occupazionale, la tenuta sociale e la stabilità macroeconomica.

“La contrazione della produzione industriale rappresenta un segnale inequivocabile della sofferenza dell’economia reale. Non parliamo solo di numeri, ma di ricadute concrete sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle imprese e sull’occupazione – afferma il Prof. Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons. Il calo marcato dei beni di consumo, in particolare quelli non durevoli, è sintomo di una domanda interna che si sta contraendo, effetto diretto dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie italiane. In questo scenario, è urgente e necessario che il Governo adotti misure mirate di politica industriale, attraverso strumenti fiscali, finanziari e normativi capaci di stimolare la produzione, sostenere gli investimenti, rafforzare il mercato interno e proteggere le imprese dalle turbolenze esterne”

Tanasi aggiunge: “Occorre una strategia di sistema, fondata su riforme strutturali e certezze normative. Senza un piano industriale serio e duraturo, l’Italia rischia un progressivo indebolimento competitivo, con gravi conseguenze anche sotto il profilo sociale e giuridico. La protezione dell’industria nazionale è un dovere costituzionale e un’esigenza strategica per la tenuta dell’intero Paese”. – conclude il prof. Tanasi

