Controcorrente fa nascere a Ragusa una collaborazione specifica su disabilità e barriere architettoniche

Ragusa – Incontro operativo per una città più accessibile. Nasce una nuova collaborazione su disabilità e barriere architettoniche. Il confronto, importante e ricco di contenuti, tra l’avv. Francesco Sanfilippo, presidente del dipartimento Disabilità regionale del movimento Controcorrente, Giampaolo Cocco, già presidente dell’associazione “Oltre l’Ostacolo” e figura da sempre in prima linea sui diritti delle persone con disabilità, e Massimo Iannucci, ex vicesindaco di Ragusa, pioniere e referente del Faro territoriale di Controcorrente. Tema centrale: l’accessibilità urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche, questioni che necessitano di azioni immediate e coordinate. L’occasione è servita per ufficializzare l’ingresso nel dipartimento: di Giampaolo Cocco come responsabile comunale del dipartimento Disabilità per la città di Ragusa; e di Massimo Iannucci come responsabile provinciale del dipartimento Disabilità per Ragusa. Un riconoscimento importante, insomma, che dà il via a un percorso concreto e condiviso: si è parlato di accessibilità, diritti e lotta alle diseguaglianze, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale solida, sensibile e pronta ad agire, costruire soluzioni concrete attraverso sopralluoghi, segnalazioni e dialogo con le istituzioni. Massimo Iannucci ha accolto con entusiasmo questa sinergia, garantendo piena disponibilità e supporto, forte della propria esperienza amministrativa. Il consigliere comunale Saverio Buscemi ha espresso massimo sostegno al percorso e garantito impegno istituzionale per supportare ogni azione utile a tutelare le persone con disabilità nel nostro territorio. La Sicilia che non si rassegna, è stato spiegato, ha bisogno di squadra, passione e visione. E in queste ore, a Ragusa, è stato compiuto un passo importante in quella direzione.

