A Marina di Ragusa si inaugura ufficialmente il catamarano Ragusa Xpress

MARINA DI RAGUSA – È tutto pronto per la grande festa di domani, venerdì 11 luglio, al Porto Turistico di Marina di Ragusa. Un evento che celebra ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo nei collegamenti tra Sicilia e Malta: il catamarano Ragusa Xpress, che collega Marina di Ragusa con La Valletta in poco meno di due ore. Un servizio che, va detto, è già partito lo scorso 17 maggio e che, fin da subito, ha riscosso un successo oltre le aspettative. Tanti viaggiatori hanno scelto questa nuova rotta per muoversi tra le due sponde del Mediterraneo, tanto che nei giorni di maggiore richiesta le corse sono state raddoppiate. Ma adesso, con l’estate che entra nel vivo e una stagione turistica che promette grandi numeri, è tempo di festeggiare ufficialmente questa nuova avventura con un’inaugurazione vera e propria, pensata come un grande momento collettivo.

La giornata prenderà il via alle ore 19 con il momento istituzionale. A fare gli onori di casa saranno i vertici della società che gestisce il Porto Turistico di Marina di Ragusa e i responsabili del servizio Ragusa Xpress. Insieme a loro ci saranno anche le autorità civili e militari del territorio. Sarà l’occasione per raccontare la visione che ha portato a immaginare e realizzare questo collegamento e per condividere, con la comunità e con i visitatori, gli obiettivi futuri. Successivamente si svolgerà un momento particolarmente sentito: la benedizione e inaugurazione della statua della Madonna di Portosalvo, protettrice dei marinai, che verrà collocata sul molo. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, in un gesto che unisce fede, tradizione e rispetto per il mare, da sempre elemento centrale nella vita della comunità di Marina. Dalle 20 alle 21, i riflettori si accenderanno sul catamarano stesso: i visitatori avranno l’opportunità di salire a bordo e scoprire l’eleganza e il comfort degli interni. Sarà una visita suggestiva, impreziosita dalle note dal vivo di violino e sax, che accompagneranno gli ospiti in un’atmosfera raffinata, tra onde, luci soffuse e vento. E poi via alla festa vera e propria. Gli spazi del porto e i locali della zona si animeranno con esibizioni artistiche, performance dal vivo, ballerine e dj set: un mix perfetto di musica, intrattenimento e spirito mediterraneo. Un modo per trasformare l’inaugurazione in un’esperienza da vivere tutti insieme, tra chiacchiere, brindisi e voglia di condividere un momento importante per il territorio. A chiudere la serata, intorno alle 23:45, sarà uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e il mare, salutando così una giornata carica di emozione e significato, che connette ancor di più le due isole al centro del Mediterraneo.

Salva